Verstappen reageert niet op 'verzinsels' over toekomst

SILVERSTONE (ANP) - Max Verstappen gaat niet in op zijn toekomst in de Formule 1 en een mogelijke overgang van Red Bull naar Mercedes. "Ik heb er niets over te zeggen. Anderen verzinnen verhalen en dat moeten ze zelf weten, maar ik heb er niks mee", zei hij tegen de verzamelde pers op het circuit van Silverstone, waar dit weekend de Britse grand prix wordt verreden.

De geruchten over de interesse van Mercedes voor de viervoudig wereldkampioen bestaan al langer, maar George Russell voedde ze vorige week door te zeggen dat zijn aflopende contract bij de Duitse renstal nog altijd niet is verlengd omdat het team gesprekken zou voeren met Verstappen.

De Limburger ging er niet op in. "Je kunt altijd zeggen dat het gras groener is aan de overkant, maar ik denk dat het goed is om de rust te bewaren. Ik heb bij Red Bull veel succes gehad en natuurlijk loopt het dit seizoen niet als gewenst, maar dat kan een keer gebeuren. Soms moet je dat accepteren. Ik weet wat ik heb, ik weet wat ik kan en dat is prima."