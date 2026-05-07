Nieuwe stap in Frans onderzoek naar Elon Musk en X

PARIJS (ANP/BLOOMBERG/DPA/AFP) - Frankrijk heeft zijn onderzoek naar Elon Musk en diens socialemediaplatform X opgevoerd, nadat de miljardair niet kwam opdagen voor een vrijwillig verhoor waarvoor hij was opgeroepen. Dat meldden Franse aanklagers donderdag.

Er is nu een formele procedure gestart tegen Musk, het platform X en voormalig X-topvrouw Linda Yaccarino. De zaak is officieel overgedragen aan onderzoeksrechters.

De autoriteiten in Frankrijk doen al langer onderzoek naar X. Het onderzoek draait onder meer om verdenkingen dat het X-algoritme zou zijn gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek. Ook is er onderzoek naar de AI-chatbot Grok van Musk, na klachten over het genereren van seksueel getinte nepafbeeldingen en het verspreiden van ontkenningen van de Holocaust op X.

X zei eerder de Franse beschuldigingen van politieke inmenging te verwerpen.