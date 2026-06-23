OM in cassatie in zaak over dodelijke aanvaring Waddenzee

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie bij de Hoge Raad in de zaak over een dodelijke aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi op de Waddenzee in oktober 2022. Dat meldt een woordvoerder van het ressortsparket, het onderdeel van het OM dat over hoger beroep en cassatie gaat. Vorige week werd de 50-jarige kapitein van de snelboot in hoger beroep vrijgesproken.

De snelboot Tiger en de watertaxi Stormloper botsten op 21 oktober 2022 op elkaar in het Schuitengat bij Terschelling. Vier passagiers van de watertaxi kwamen daardoor om het leven, onder wie een 12-jarige jongen van wie het lichaam nooit is gevonden. De kapitein van de snelboot en de schipper van de watertaxi kregen vorig jaar van de rechtbank allebei een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. Het gerechtshof oordeelde vorige week echter dat de schuld van de kapitein van de snelboot niet kan worden bewezen.

Het OM heeft dinsdag de advocaat van de slachtoffers, de nabestaanden en de vrijgesproken schipper geïnformeerd over het besluit in cassatie te gaan. Die beslissing moet binnen twee weken na het arrest worden genomen, laat de woordvoerder weten. De komende tijd bekijkt het OM welke punten in het cassatieberoep worden aangevochten en wordt de afweging gemaakt of die procedure wordt doorgezet.

In een cassatieprocedure wordt een zaak niet opnieuw inhoudelijk behandeld, maar kijkt de Hoge Raad of een rechtbank of gerechtshof de juiste juridische procedures heeft gevolgd. In dit geval gaat het om het hof in Leeuwarden.