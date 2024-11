Nieuwe topman voor bloemenmarktplaats FloraHolland

AALSMEER (ANP) - Royal FloraHolland krijgt een nieuwe topman. Steven van Schilfgaarde treedt op eigen verzoek eind dit jaar terug. Hij wordt met ingang van volgend jaar opgevolgd door directielid Pieter Bootsma.

Van Schilfgaarde kwam in 2016 in de directie van de bekende Nederlandse marktplaats voor bloemen en planten en is sinds begin 2018 de hoogste baas. Volgens hem is er in zijn tijd bij het bedrijf veel veranderd.

"Bij mijn aantreden had Royal FloraHolland nog alle kenmerken van een traditioneel veilbedrijf. Nu is het een platformcoöperatie met een digitaal en een logistiek platform", zegt hij. In de bloemen- en plantenwereld werd al langer minder via de traditionele veilingklok gehandeld.

Miljarden aan exportwaarde

Van Schilfgaarde vindt het nu een juist moment om op te stappen, omdat het bedrijf dit jaar juist goede afspraken op papier heeft gezet die verdere groei mogelijk maken voor digitaal platform Floriday. Dat is een centrale plek waar kwekers en kopers hun commerciële en logistieke processen eenvoudig kunnen afhandelen.

De Nederlandse bloemen- en plantenexport liet in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 3,5 procent groei zien, maakte brancheorganisatie VGB eerder bekend. In totaal bedroeg de exportwaarde 5,5 miljard euro. De export van snijbloemen deed het beter met een groei van bijna 7 procent naar 3,4 miljard euro, terwijl het bedrag voor de plantenuitvoer met 1 procent kromp naar 2,1 miljard euro.