CIDI: arrestatiebevelen tegen Netanyahu en Gallant betekenisloos

DEN HAAG (ANP) - De arrestatiebevelen die het Internationaal Strafhof (ICC) heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Israëlische voormalige minister van Defensie Yoav Gallant zijn "betekenisloos". Dat zegt Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Israël erkent het ICC niet. "De kracht van het Strafhof is dat het kan functioneren als er geen goede eigen rechterlijke macht is, en die bestaat in Israël wel."

"Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn hele zware beschuldigingen", aldus Mestrum. "Een schone oorlog bestaat niet, en hoewel Israël zich dit wel moet aantrekken, zijn de arrestatiebevelen voor beide politieke leiders betekenisloos." Dit geldt volgens Mestrum ook voor het arrestatiebevel voor Mohammed Diab Ibrahim al Masri, ook wel bekend als Mohammed Deif. Israël meldde afgelopen zomer de dood van de militaire leider van Hamas.

Mestrum wijst erop dat een Israëlisch onderzoek naar de handelwijze van Netanyahu en Gallant nog moet plaatsvinden. "Als daaruit zou blijken dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd onder leiding van beiden, dan zal daar zeker in Israël vervolging op volgen. Het is eerder voorgekomen dat Israëlische toppolitici in de gevangenis zijn gezet."