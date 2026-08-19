Nieuwe topvrouw ASR roept kabinet op problemen UWV aan te pakken

UTRECHT (ANP) - De nieuwe topvrouw van verzekeraar ASR, Ingrid de Swart, doet een hernieuwde oproep aan het kabinet om de problemen bij uitkeringsinstantie UWV op te lossen. Haar voorganger Jos Baeten drong eerder aan op een betere samenwerking tussen verzekeraars en het UWV. Hierover zijn ook gesprekken geweest. "Er lijkt wel een gewillig oor te zijn om deze uitgestoken hand aan te nemen. Maar tot nu toe ontbreekt het nog aan snelheid", zegt De Swart woensdag bij de presentatie van de halfjaarresultaten.

In Nederland ontvangen meer dan 880.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. "Wij zien dat er steeds meer mensen langdurig aan de zijlijn komen te staan. Daardoor neemt de uitvoeringsdruk op het UWV enorm toe."

De Swart denkt dat verzekeraars kunnen helpen bij de opbouw van dossiers. Dat gebeurt al aan verzekeraarszijde voordat iemand na twee jaar ziekte in de WIA belandt. Daar zouden de artsen bij het UWV op voort kunnen bouwen om sneller tot een oordeel te komen.