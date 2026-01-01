Nieuwjaarsgroeten Nederlanders zorgen voor meer dataverkeer

ROTTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben elkaar tijdens de jaarwisseling massaal met de smartphone een gelukkig nieuwjaar gewenst, signaleren telecomproviders. Dat zorgde voor meer mobiel dataverbruik dan een jaar eerder, melden KPN en VodafoneZiggo.

Klanten van Vodafone verbruikten in de nacht van woensdag op donderdag 12 procent meer mobiele data dan tijdens de vorige jaarwisseling. Bij KPN ging het om een toename van 8 procent tot 595 terabyte, een record voor de nieuwjaarsnacht. Volgens het telecombedrijf staat dat gelijk aan dertig jaar aan een stuk door video's van hoge beeldkwaliteit streamen. De duidelijke piek bij beide providers lag net na middernacht.

Bellen en sms'en voor een nieuwjaarsgroet is minder populair. Het aantal telefoontjes en sms'jes tijdens de jaarwisseling bleef bij KPN-klanten gelijk aan dat van een jaar eerder. Het belverkeer bij Vodafone lag 13 procent lager.