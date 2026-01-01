Griekse tennisser Tsitsipas overwoog te stoppen om zware rugpijn

PERTH (ANP/AFP) - De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft serieus overwogen zijn carrière te beëindigen vanwege heftige rugpijn. "Die pijn heeft me zes tot acht maanden achtervolgd. Na de US Open was de schrik het grootst; ik kon twee dagen niet lopen van de pijn", zei de 27-jarige Tsitsipas in aanloop naar de United Cup in het Australische Perth."Ik vroeg me af of ik ooit nog een wedstrijd zonder pijn zou kunnen spelen. Dan ga je nadenken over je toekomst."

Tsitsipas stond in 2023 nog in de finale van de Australian Open en bereikte de derde plaats op de wereldranglijst. Hij is inmiddels afgezakt naar de 36e plaats. De Griek is inmiddels vijf weken pijnvrij, nadat een laatste medische behandeling eindelijk verlichting heeft gebracht.

"De trainingen gaan goed, maar ik ben benieuwd hoe mijn rug gaat reageren in een wedstrijd. Mijn grootste wens voor 2026 is om me geen zorgen meer te hoeven maken over het uitspelen van een wedstrijd", aldus Tsitsipas, die in het gemengde toernooi in Perth een koppel vormt met Maria Sakkari.