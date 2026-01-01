De 9 meest voorkomende dromen en hun betekenis

Gemiddeld dromen mensen zo'n vijf keer per nacht, namelijk tijdens elke remslaap. Waarom we precies dromen is nog altijd een raadsel, al zijn er wel vermoedens. 's Nachts werken onze hersenen heel anders dan overdag. Ze brengen op onlogische en associatieve wijze oude herinneringen in verband met recente gebeurtenissen. Zo zouden dromen helpen om te verwerken wat je overdag hebt meegemaakt.

Psycholoog Ian Wallace bestudeerde ruim dertig jaar lang 150.000 dromen. Hij concludeerde dat een aantal dromen steeds terugkwam bij grote groepen mensen en heeft er een betekenis aan kunnen toekennen, die ook door andere experts grotendeels wordt bevestigd. Vandaag is het de Internationale Dag van de Slaap dus een mooie gelegenheid om de meest voorkomende dromen en hun vermoedelijke betekenis op een rijtje te zetten.

Wie droomt dat hij in het openbaar naakt is, bevindt zich mogelijk in een kwetsbare, angstige situatie. Deze droom komt vaak voor bij mensen die net een nieuwe baan hebben of promotie hebben gemaakt.

De wc voorziet in een fundamentele behoefte. Als je droomt dat je geen toilet kunt vinden, betekent dat volgens sommige droomdeskundigen dat je moeite hebt om te doen wat je zelf wilt. Je zou dan meer voor jezelf op moeten komen.

Veel mensen dromen weleens dat hun tanden uitvallen. Je tanden staan symbool voor kracht en zelfvertrouwen. Vallen ze uit dan zou je je dus onzeker voelen. De achtervolgers in je droom wijzen je op niet behaalde doelen. De droom zet je dus aan om je persoonlijke ambities te realiseren en een lang slepend probleem onder ogen te zien.

Als je droomt van een auto die niet meer kan stoppen, zou dat kunnen betekenen dat je op weg bent naar een doel maar het gevoel hebt dat je niet genoeg controle hebt over de situatie. Je zou dingen wat meer los moeten laten.

De bekende valdroom komt vooral voor bij mensen die fundamenteel worstelen met hun baan of hun relatie. Je blijft te lang hangen in een bepaalde situatie, terwijl je eigenlijk wat anders wilt.

Twintig procent van de mensen heeft wel eens gedroomd dat hij examen moest doen. Meestal betekent het dat iemand kritisch is op zijn prestaties of last heeft van werkstress.

Dromen dat je een bekend persoon ontmoet geeft aan dat je behoefte hebt aan erkenning. Welke beroemdheid het is, zegt iets over welke talenten jij belangrijk vindt.

Wanneer je droomt dat je partner je bedriegt, betekent dat mogelijk dat je weinig vertrouwen hebt in je relatie of dat je partner druk is met andere dingen en weinig tijd voor je heeft.