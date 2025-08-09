ECONOMIE
Niger nationaliseert enige goudmijn van het Afrikaanse land

Economie
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 15:24

NIAMEY (ANP/AFP) - De militaire regering van Niger heeft aangekondigd dat de enige industriële goudmijn van het land wordt genationaliseerd. De in 2023 na een staatsgreep aan de macht gekomen junta beschuldigt de Australische exploitant van "ernstige overtredingen", terwijl ze streeft naar meer controle over grondstoffen.
McKinel Resources Limited kreeg de Société des mines du Liptako-goudmijn, gelegen aan de oever van de rivier de Niger, in 2019 in handen nadat het een meerderheidsbelang had gekocht van een overheidsbedrijf. De junta van het Afrikaanse land stelt dat de mijn na de overname door het bedrijf in een "alarmerende economische situatie" is beland.
"Deze maatregel past in de visie van de president van de republiek, die gericht is op het bevorderen van de volledige toe-eigening van de natuurlijke hulpbronnen door het Nigerese volk", staat verder in het bevel tot nationalisatie van juntaleider Abdourahamane Tchiani, dat op de staatstelevisie werd voorgelezen.
