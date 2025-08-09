XR roert zich op verschillende plaatsen in Nederland

ARNHEM/AMERSFOORT (ANP) - Extinction Rebellion voert zaterdag actie op een aantal plaatsen in Nederland.

In Arnhem heeft de actiegroep een zwarte smurrie uitgegoten in de entree van een filiaal van The Sting. Het is bedoeld als aanklacht tegen de overproductie van 'fast fashion', volgens XR synthetische kleding die is gemaakt van aardolie, kwalitatief ondermaats en slecht recyclebaar is. "Nieuwe kleren kopen is dodelijker dan sigaretten", aldus een actievoerder. XR zegt dat de zwarte nep-aardolie makkelijk uitwasbaar is.

Na korte tijd werden de actievoerders door de politie uit de winkel gehaald, was te zien op een livestream van XR. In totaal zijn er twee mensen opgepakt voor het aanbrengen van vernielingen in de winkel, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van De Gelderlander.

Britse ambassade

Bij een bedrijf aan de Zonnecel in Amersfoort blokkeren groepjes XR-activisten de ingangen van Havi Logistics, dat de Europese bevoorrading van McDonald's doet. Een deel heeft zich aan de hekken vastgeketend. Volgens hen heeft de Israëlische tak van McDonald's gratis maaltijden verstrekt aan Israëlische militairen "die de genocide van hun overheid uitvoeren", verwijzend naar de situatie in Gaza. Er hangen spandoeken met teksten als 'McGenocide'. XR wil dat McDonald's zich uit Israël terugtrekt.

In Den Haag voert XR bij de Britse ambassade actie tegen "de genocide in Palestina, en tegen het verbieden van actiegroep Palestine Action UK". Het Britse kabinet ziet deze pro-Palestijnse groep als terroristische beweging na vernieling op een luchtmachtbasis en heeft een verbod uitgesproken.