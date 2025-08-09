ECONOMIE
Hockeyers openen EK met zege op Spanje

Sport
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 14:55

MÖNCHENGLADBACH (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben op het Europees kampioenschap in Mönchengladbach hun eerste groepsduel gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée versloeg Spanje met 3-0.
De doelpunten kwamen op naam van Tjep Hoedemakers, Jip Janssen en Floris Middendorp.
Titelverdediger Nederland speelt in de poulefase ook nog tegen België (zondag) en Oostenrijk (dinsdag). De Belgen, die zaterdag Oostenrijk met 10-1 versloegen, eindigden in de Pro League als tweede achter Oranje. Spanje sloot die landencompetitie af als derde.
De Nederlandse vrouwen beginnen om 15.30 uur hun EK met een wedstrijd tegen Ierland.
