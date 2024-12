EU moet halt houden en wachten op Trump, vindt Orbán

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet even niets ondernemen wat de verstandhouding met aankomend Amerikaans president Donald Trump kan verpesten, vindt de Hongaarse premier Viktor Orbán. Andere EU-leiders willen juist nog doen wat ze kunnen voor met name Oekraïne zolang Trump, die over een maand aantreedt, nog geen president is.

"Laten we strategisch geduld hebben", zei Orbán na de EU-top in Brussel. "En niets doen wat ingaat tegen de trans-Atlantische relatie." De Hongaarse regeringsleider voelt zich verwant met Trump en hoopt dat de nieuwe Amerikaanse president net als hijzelf minder de confrontatie zal aangaan met Rusland. Trump moet volgens Orbán Oekraïne tot een snelle vrede bewegen, zoals de Amerikaan ook meermaals heeft aangekondigd.

Meerdere andere EU-leiders zoeken in afwachting van de nieuwe Amerikaanse regering juist naar manieren om Oekraïne nog zoveel mogelijk te bewapenen en veiligheidsgaranties te verschaffen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die woensdag langsging bij de NAVO en donderdag aanschoof bij de EU-top, hamerde er daarbij steeds op dat Europa en de VS samen moeten optrekken.