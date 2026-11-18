BEAVERTON (ANP/RTR) - Nike werkt eraan om de helft van de sportartikelen die het in China verkoopt ook in China zelf te ontwerpen en te maken. Daarmee wil het Amerikaanse bedrijf de dalende verkopen op zijn op twee na grootste markt keren.

Het grootste sportmerk ter wereld wil in zijn boekjaar 2030 voor 50 procent lokaal produceren in het Aziatische land bij zijn Nike Sportswear- en Jordan-lijnen. Dit heeft verantwoordelijk bestuurder Cathy Sparks gezegd in gesprek met persbureau Reuters.

De Chinese markt is een bijzonder gevoelig punt geworden voor Nike. De verkoop in wat Nike Greater China noemt, waarin naast de Volksrepubliek ook Hongkong, Taiwan en Macau liggen, daalt al negen kwartalen op rij. Nike slaagt er maar niet in Chinese consumenten te overtuigen zijn producten te kopen, terwijl de Chinese sportmerken Anta en Li Ning marktaandeel winnen.

Rivaal Adidas wist afgelopen jaren wel te groeien in China. Het Duitse bedrijf zei begin dit jaar dat ongeveer 60 procent van zijn assortiment in China lokaal is ontworpen.