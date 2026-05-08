Nintendo rekent op minder Switch 2-verkopen, verhoogt prijs

KYOTO (ANP) - Nintendo verwacht dit jaar minder Switch 2-spelcomputers te verkopen dan vorig jaar, toen de console op de markt werd gebracht. Tegelijkertijd is het Japanse gamebedrijf van plan de prijzen voor de Switch 2 te verhogen. Net als veel andere elektronicafabrikanten kampt Nintendo met sterk gestegen kosten voor chips door de grote vraag van AI-bedrijven.

In het afgelopen gebroken boekjaar, dat liep tot eind maart, verkocht Nintendo bijna 20 miljoen exemplaren van zijn Switch 2. Dat zal dit boekjaar dalen tot ongeveer 16,5 miljoen, verwacht het bedrijf. De verkoop van games stijgt naar verwachting wel.

Het afgelopen jaar wist Nintendo de omzet bijna te verdubbelen tot ruim 2,3 biljoen yen, omgerekend 12,5 miljard euro. De winst steeg 52 procent tot 424 miljard yen. Die omzet- en winstgroei krijgt dit boekjaar geen vervolg, vreest Nintendo. Het bedrijf verwacht dat de omzet ruim 11 procent daalt en de winst ruim een kwart lager uitvalt. Duurdere geheugenchips kosten 100 miljard yen extra.