Jetten ziet hele gerichte actie tegen partijkantoor D66

DEN HAAG (ANP) - Over het motief van de aanslag op het partijkantoor van D66 is nog niets bekend, maar volgens premier Rob Jetten is wel duidelijk dat het heel gericht tegen de partij was. "Er zijn heel veel panden in de Haagse binnenstad. Ik denk wel dat deze dader heel bewust naar ons partijkantoor is gelopen om daar met een voorbereide vuurwerkbom deze actie uit te voeren", zei de premier en D66-leider vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

Het partijkantoor was donderdagavond het doelwit van een aanval. De politie heeft een verdachte aangehouden. Er waren op het moment van de aanval tientallen jongeren aanwezig in het pand, aldus Jetten. Er is volgens hem "heel veel schade". Het kantoor blijft vrijdag dicht en gaat maandag weer open, aldus de premier.

Het is de tweede keer dat het kantoor doelwit is van een aanval. Afgelopen najaar werden er onder meer ruiten ingegooid na een volledig uit de hand gelopen demonstratie tegen immigratie. Jetten noemt het "kansloos als je met dit soort gewelddadige acties denkt politici te kunnen intimideren".