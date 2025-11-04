ECONOMIE
Groot risico op chantage en spionage: locatiegegevens van miljoenen Belgen (waaronder hoge EU-functionarissen) te koop

Samenleving
door Peter Janssen
dinsdag, 04 november 2025 om 8:51
ANP-415487125
De locatiegegevens van miljoenen mobiele telefoons in België zijn online te koop, waaronder die van hoge EU-functionarissen. Dat blijkt uit onderzoek van BNR in samenwerking met internationale partnermedia. Het risico op chantage en spionage is groot, waarschuwen deskundigen.
"Ik heb zelden zo'n onopgelost probleem gezien in de wereld van cybersecurity", zegt cybersecurity-expert Bart van den Berg van het Clingendael Instituut. "We zijn zeer kritisch op de overheid in het omgaan met persoonsgegevens, maar we laten Jan en alleman ons voortdurend tracken."
Het onderzoeksteam kreeg van datahandelaren locatiegegevens van 2,6 miljoen telefoons in België - goed voor 278 miljoen coördinaten, waaronder in Brussel. Het gaat om gratis samples van datahandelaren; tegen betaling kunnen nog veel meer mensen worden gevolgd.
Hoewel er geen telefoonnummers in staan, kunnen bewegingspatronen laten zien welke personen erachter schuilgaan. Zo konden onder meer EU-functionarissen worden geïdentificeerd en gevolgd. Heel wat gelokaliseerde telefoons bevonden zich op sites van de NAVO, op Belgische militaire basissen zoals Kleine-­Brogel of in de kern­centrales van Doel en Tihange.
Bron: HLN

