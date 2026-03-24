Nintendo verlaagt productie Switch door tegenvallende verkoop VS

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 7:52
KYOTO (ANP/BLOOMBERG) - Nintendo verlaagt de productie van de Switch 2 door tegenvallende verkopen van de spelcomputer, met name in de Verenigde Staten. Na de lancering in juni vorig jaar was de opvolger van de originele Switch nog de snelst verkopende spelconsole ter wereld, maar sindsdien zijn de verkoopcijfers achtergebleven bij de hoge verwachtingen van het management van het Japanse spelcomputerbedrijf.
Het bedrijf is nu van plan om dit kwartaal 4 miljoen exemplaren van de gameconsole te produceren, een derde minder dan de oorspronkelijk geplande 6 miljoen, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De lagere productie zal naar verwachting ook in april worden voortgezet. Hoewel de vraag naar een goedkopere, maar onrendabele variant van de Switch 2 in Japan sterk is gebleven, is het verkoopsucces in de VS uitgebleven.
De productieverlaging heeft volgens de bronnen geen impact op de verkoopdoelstelling van Nintendo. Het bedrijf verwacht in het boekjaar, dat loopt tot eind maart, ongeveer 20 miljoen Switch 2 te verkopen.
