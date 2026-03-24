Olieprijzen gaan weer omhoog na forse daling dag eerder

SINGAPORE (ANP) - De olieprijzen gingen dinsdagochtend omhoog, na de sterke daling op maandag door hoop op de oliemarkt op een mogelijk einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Nu staken de zorgen over een escalatie van het conflict weer de kop op na een bericht van The Wall Street Journal, dat Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten overwegen mee te doen aan aanvallen op Iran.

De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte dinsdagochtend 3,7 procent meer op 91,40 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, steeg 2,8 procent tot 102,79 dollar per vat. Op maandag kelderden de prijzen nog tot ruim 11 procent. President Donald Trump kondigde een pauze van de Amerikaanse aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten van vijf dagen aan om ruimte te geven voor onderhandelingen.

Iran ontkende echter dat er onderhandelingen met de Verenigde Staten plaatsvinden. Daarnaast waren afgelopen nacht weer meldingen van aanvallen met drones en raketten in het Midden-Oosten.

Recordniveaus

In Nederland zijn de landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel van de grote oliemaatschappijen door de oorlog naar recordniveaus gestegen. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers staat de adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,570 euro en die voor diesel op 2,678 euro per liter.

Voor het uitbreken van de oorlog was de landelijke adviesprijs voor Euro95 2,28 euro en die voor diesel 2,09 euro. Overigens kunnen automobilisten nog wel goedkoper uit zijn. De adviesprijs wordt vaak alleen bij pompen langs snelwegen gevraagd. Elders liggen ze vaak nog wel lager.