Zuid-Korea roept inwoners op energie te besparen vanwege oorlog

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft opgeroepen tot een landelijke energiebesparingscampagne, vanwege de risico's voor de olie- en gasvoorraden door de oorlog in het Midden-Oosten. Zuid-Korea wil dat inwoners van het land twaalf maatregelen nemen om minder energie te verbruiken, zoals korter douchen, telefoons en elektrische voertuigen overdag opladen en wasmachines en stofzuigers in het weekend gebruiken.

De regering vraagt de vijftig grootste olieverbruikende bedrijven hun gebruik te verminderen en moedigt gespreide werktijden en andere besparingsmaatregelen aan, zei energieminister Kim Sung-hwan. Ook start Zuid-Korea volgens hem tegen mei vijf kernreactoren opnieuw op, worden de beperkingen op kolencentrales versoepeld en wordt hernieuwbare energie uitgebreid om op de lange termijn minder afhankelijk te zijn van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Verder zouden drie kolencentrales die dit jaar gepland stonden om te sluiten, langer open kunnen blijven.