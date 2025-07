Nipte groei voor economie eurozone in tweede kwartaal

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar toch iets gegroeid. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg de groei 0,1 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Economen hadden vooraf gerekend op een stagnatie, oftewel nulgroei, in het eurogebied.

De groei viel wel flink terug ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was nog sprake van een groei van 0,6 procent. Die groei werd veroorzaakt door een sterke vraag uit de Verenigde Staten naar Europese goederen in aanloop naar de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

In het tweede kwartaal werd de groei in de eurozone aangejaagd door beter dan verwachte groeicijfers van de Franse en Spaanse economie, de nummers twee en vier in de eurozone. Duitsland en Italië, de grootste en de op twee na grootste economie van het eurogebied, lieten daarentegen een krimp zien. De Nederlandse economie groeide met slechts 0,1 procent. Dat is het slechtste groeicijfer sinds het eerste kwartaal van 2024.

Trump

De economie kampte in het afgelopen kwartaal met de onzekerheid over het handelsbeleid van Trump. Onlangs bereikten de VS en de Europese Unie echter een handelsdeal. Met de overeenkomst lijkt een handelsoorlog afgewend, maar de VS hanteren nog altijd een hoog invoertarief van 15 procent op de meeste Europese goederen.

Om de economie te ondersteunen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente sinds juni vorig jaar in acht stappen verlaagd naar 2 procent. Daags voor de handelsdeal met de VS hield de centrale bank het rentetarief nog onveranderd in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de handelsgesprekken met de VS. In september vergadert de ECB opnieuw over de leenkosten.