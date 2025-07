Veenendaal handelde onrechtmatig met onderzoek naar moskee

VEENENDAAL (ANP) - De gemeente Veenendaal heeft onrechtmatig gehandeld met een onderzoek naar de stichting en moskee Taubah, oordeelt de rechtbank. Veenendaal liet zonder medeweten van Taubah het bedrijf NTA onderzoek doen naar de organisatie en haar gemeenschap en schond daarmee privacyrechten.

Meerdere gemeenten lieten NTA moslimgemeenschappen onderzoeken. Het is de eerste keer dat een rechtbank oordeelt over de rechtmatigheid van deze onderzoeken.

Veenendaal is aansprakelijk voor de schade die Taubah heeft geleden door het onderzoek. Wat die schade is, wordt volgens een advocaat van Taubah op een later moment bepaald.

De gemeente deelde het rapport bovendien zonder wederhoor met anderen. Uit e-mails blijkt dat het in elk geval om een aantal ministeries gaat. NRC en Bureau Spotlight schreven eerder dat het onderzoek naar onder meer de AIVD werd gestuurd. De gemeente ontkende dit tijdens de zitting eerder dit jaar niet. Veenendaal moet binnen dertig dagen aan de advocaten van Taubah laten weten met wie het rapport precies is gedeeld. Anders moet de gemeente 1000 euro per dag betalen, met een maximum van 25.000 euro.