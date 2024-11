Nipte meerderheid achterban FNV schaart zich achter cao PostNL

DEN HAAG (ANP) - Met een nipte meerderheid hebben leden van FNV bij PostNL zich neergelegd bij een nieuwe cao. Het gaat om een cao voor ongeveer 16.500 medewerkers, zoals vrachtwagenchauffeurs, postsorteerders en pakketbezorgers. Voor de postbezorgers werd eerder dit jaar al een nieuwe cao gesloten.

Volgens de nieuwe cao, die loopt van 1 april van dit jaar tot 30 juni 2026, gaan de lonen van de medewerkers met in totaal 7 procent omhoog. Volgens FNV hebben de leden een gemengd beeld van de cao-onderhandelingen. "Er zijn positieve elementen in het akkoord, maar ook versoberingen, vooral voor oudere medewerkers. En dat weegt zwaar voor tegenstemmers", aldus de vakbond. "We hebben wel veel van de verslechteringen van tafel gekregen, maar niet allemaal."