Provincies krijgen 1,3 miljard euro om natuur te herstellen

DEN HAAG (ANP) - De provincies krijgen ruim 1,3 miljard euro van het Rijk om maatregelen te nemen die bijdragen aan natuurherstel. Dat geld is voor de tweede fase van het in 2020 opgezette Programma Natuur, bedoeld om natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof te herstellen en versterken. De rijksoverheid trekt tussen 2021 en 2030 in totaal 2,8 miljard euro uit voor dit programma.

De afgelopen jaren voerden de provincies vooral binnen de natuurgebieden zelf maatregelen uit. In de tweede fase van het programma vinden de investeringen ook plaats rond die gebieden. Nederland heeft ruim 160 zogeheten Natura 2000-gebieden, die deel uitmaken van een Europees netwerk van beschermde natuur. In de meeste van deze gebieden wordt de biodiversiteit bedreigd door stikstofuitstoot. Door in en om deze gebieden via maatwerk acties te ondernemen, moet de natuur hersteld worden.