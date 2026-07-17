NLInvesteert ziet financieringsgat voor middensegment vastgoed

AMERSFOORT (ANP) - Middelgrote vastgoedprojecten in Nederland dreigen vertraging op te lopen door een gebrek aan eigen vermogen. Particuliere beleggers kiezen voor kleine projecten, terwijl institutionele beleggers zich richten op de grote projecten. Daardoor is er een financieringsgat voor het segment daartussen, waarschuwt investeringsplatform NLInvesteert.

Het gaat om projecten tussen de 10 miljoen en 50 miljoen euro. "Juist projecten die Nederland hard nodig heeft, worden hierdoor geraakt", zegt directeur Dirkjan Takke van NLInvesteert. "Gebouwen kunnen worden verduurzaamd, leegstaande kantoren krijgen een nieuw leven en bestaande vastgoedportefeuilles kunnen worden verbeterd. Maar zonder voldoende eigen vermogen gebeurt er niets." Volgens het investeringsplatform is het gebrek aan eigen vermogen zelfs de grootste rem op de vastgoedmarkt.

NLInvesteert zegt een sterke toename in het aantal financieringsaanvragen van vastgoedondernemers en projectontwikkelaars te zien.