Japan wijzigt wet voor troonopvolging keizershuis

TOKIO (ANP/AFP) - Het Japanse parlement heeft de wet op troonopvolging gewijzigd, zo meldden Japanse media vrijdag. De wet wijzigt op twee punten: het wordt mogelijk voor verre mannelijke familieleden om de troon te bestijgen en vrouwelijke leden mogen hun status binnen de keizerlijke familie behouden als ze met een burger trouwen. De wijzigingen richten zich niet op de vraag of vrouwen de troon zouden mogen bestijgen, iets waar volgens recente peilingen wel brede steun voor is in Japan.

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben één kind: de 24-jarige prinses Aiko. Ondanks haar populariteit kan zij de troon niet bestijgen, omdat ze vrouw is. De toekomst van het keizershuis hangt momenteel af van de 19-jarige prins Hisahito. Hij is de zoon van kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito, en de enige jonge mannelijke troonopvolger. De anderen zijn al op leeftijd, zoals de 60-jarige kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito.