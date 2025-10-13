Nobelprijs voor de Economie opnieuw naar drie onderzoekers

STOCKHOLM (ANP) - De Nobelprijs voor de Economie is dit jaar opnieuw uitgereikt aan drie onderzoekers, namelijk Joel Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt. Volgens de Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen hebben de drie wetenschappers laten zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei.

Joel Mokyr is verbonden aan de Northwestern University in de Verenigde Staten. Philippe Aghion werkt voor onderzoeksinstituut Collège de France, het Franse opleidingsinstituut INSEAD en The London School of Economics and Political Science. Peter Howitt is verbonden aan Brown University in de VS.

De winnaars leggen volgens de jury uit "hoe innovatie de drijvende kracht is achter verdere vooruitgang". Mokyr heeft met behulp van historische bronnen aangetoond dat we niet alleen moeten weten dat innovatie werkt, maar ook waarom. Net als Mokyr hebben Aghion en Howitt ook de mechanismen achter aanhoudende economische groei onderzocht. De jury prijst hen vanwege een wiskundig model dat zij hebben ontwikkeld.

Verschillen rijk en arm

De prijs ging vorig jaar naar onderzoekers Daron Acemoglu, Simon Johnson en James Robinson. Zij kregen de prijs voor hun vernieuwende onderzoek naar de rol van maatschappelijke instituten bij de verschillen tussen arm en rijk in de wereld.

De Nobelprijs voor de Economie is de laatste in de reeks van de belangrijke wetenschapsprijzen die deze maand zijn uitgereikt. Deze Nobelprijs is de enige die de in 1896 overleden Zweed Alfred Nobel niet zelf bedacht. De Nobelprijs voor de Economie ontstond in 1968 na een donatie van de Zweedse centrale bank.