Waarom je beter niet te veel vleesvervangers kunt eten

Rood en bewerkt vlees zijn ongezond, maar ook op de vegetarische wokblokjes, kaasrondo's en vegaschijven is heel wat aan te merken. Volgens een nieuwe Europese studie kunnen ze slecht zijn voor je hart.

De onderzoekers wier studie in The Lancet verscheen, analyseerden gegevens van tienduizenden Europeanen. Daarbij keken ze naar wat voor plantaardige voeding mensen aten. Denk aan groenten, peulvruchten en noten, maar ook aan sterk bewerkte voedingsmiddelen zoals vleesvervangers en zoete snacks.

Wie vooral onbewerkte plantaardige producten at, had een behoorlijk lager risico op hart- en vaatziekten. Maar de deelnemers die veel ultrabewerkte producten aten, liepen juist meer risico. Dat je vlees weglaat is dan misschien wel een goed idee, maar het gaat er dus wel om wat je in plaats daarvan eet.

Vleesvervangers bevatten vaak veel zout, suiker of verzadigd vet en weinig vezels. Dat maakt ze vrij ongezond. Volgens het Voedingscentrum is het dan ook gezonder om peulvruchten of noten te eten als alternatief. Af en toe een vleesvervanger is prima, maar je kunt ze beter niet elke dag eten.