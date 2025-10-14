ECONOMIE
Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 14 oktober 2025 om 7:01
Paracetamol, ibuprofen en aspirine zijn de bekendste pijnstillers, maar ze werken alle drie een beetje anders en kennen verschillende voordelen én risico's. Recent advies van artsen en apothekers helpt om de juiste keuze te maken bij pijn en koorts.
Waarin verschillen paracetamol, ibuprofen en aspirine?
Paracetamol is vaak de eerste keuze bij pijn of koorts omdat het veilig en effectief is bij juist gebruik. Het kent weinig bijwerkingen en wordt door huisartsen aanbevolen voor de meeste klachten. Ibuprofen werkt naast pijnstillend ook ontstekingsremmend, waardoor het beter inzetbaar is bij klachten met zwelling of ontsteking, zoals gewrichtspijn. Let op: ibuprofen geeft sneller maag- en nierklachten en wordt afgeraden bij ouderen zonder maagbeschermer. Aspirine heeft een vergelijkbare ontstekingsremmende werking, maar wordt tegenwoordig minder als pijnstiller gebruikt door verhoogd risico op maagproblemen en bloedingen. Wel is aspirine nog vaak voorgeschreven als bloedverdunner bij hart- en vaatziekten.
Veilig gebruik en effect huismerken
Artsen waarschuwen voor te frequent gebruik van pijnstillers: wie meer dan tien tot vijftien dagen per maand pijnstillers slikt, loopt risico op medicatie-afhankelijke hoofdpijn. Daarbij ontstaan soms juist hoofdpijn door het regelmatig slikken. Huismerk-pijnstillers zijn volgens huisartsen en consumentenorganisaties net zo goed als de dure varianten; ze bevatten dezelfde werkzame stof, soms met andere verpakking en marketing. Volgens apothekers werkt paracetamol in principe snel en betrouwbaar, maar bij klachten zoals ontsteking of zwelling is ibuprofen krachtiger. Aspirine wordt vooral ingezet als antistollingsmiddel, niet meer als standaard pijnstiller.
Wie pijnstillers slikt, doet er goed aan om advies van huisarts of apotheker te volgen en het gebruik te beperken tot strikt noodzakelijke situaties. Paracetamol is meestal het veiligst, ibuprofen en aspirine bieden uitkomst bij ontstekingen of antistolling, maar kennen meer risico’s. Goedkope huismerken zijn even betrouwbaar als duurdere. Nieuwe inzichten volgen waarschijnlijk de komende jaren door wetenschappelijk onderzoek.

