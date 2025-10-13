De hoogste levensverwachting vind je anno 2025 vooral in Azië en Europa. Welke landen scoren het best en wat verklaart hun succes? En waarom staat Nederland op 25?

Levensverwachting: wie doet het het best?

De nieuwste cijfers tonen dat Hongkong, Japan en Zuid-Korea aan kop staan met gemiddelde levensverwachtingen rond de 85 jaar. Volgens Worldometers (2025) bepaalt niet alleen goede gezondheidszorg, maar ook voeding, beweging en sociale verbondenheid wie oud wordt zonder in te leveren op kwaliteit van leven. Hongkong (85,8 jaar) en Japan (85,0) profiteren van een cultuur waarin preventie, verse voeding en sociale cohesie standaard zijn.

Gezondheidstrends en de rol van Nederland

aast Aziatische koplopers staan traditionele Europese toplanden als Zwitserland, Italië, Spanje en Frankrijk hoog op de ranglijst; zij combineren kwalitatieve gezondheidszorg met een welvarende, gezonde leefstijl. Nederland staat net buiten de wereldwijde top 10, maar handhaaft zich in de Europese subtop—onder meer dankzij goede zorg en beleid gericht op preventie en welzijn. In Nederland leven mannen gemiddeld ruim 80 jaar, vrouwen zelfs iets langer. Volgens het CBS is de levensverwachting de afgelopen jaren bovendien opnieuw licht gestegen (CBS, 2025).

Vooruitblik: langer én gezonder ouder worden

Volgens de Verenigde Naties (2024) zal de wereldwijde levensverwachting tot 2050 verder stijgen door betere behandelingen en preventie van chronische ziekten. Landen waar sociale verbondenheid, gezonde voeding en bewegen vanzelfsprekend zijn, bieden een voorbeeld voor Nederland. Preventief beleid en bewustwording blijven doorslaggevend, zo stelt ook de WHO in haar World Health Statistics 2025. Nederland staat daarbij voor de uitdaging om sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen en langer gezond leven bereikbaar te maken voor iedereen.

Hier is een overzichtelijke tabel met de top 10 landen met de hoogste levensverwachting in 2025, plus Nederland:

Land Levensverwachting (jaren) Hongkong 85,77 Japan 85,00 Zuid-Korea 84,53 Frans-Polynesië 84,31 Zwitserland 84,23 Australië 84,21 Italië 84,03 Singapore 84,00 Spanje 83,96 Réunion 83,80 Nederland 82,10

Bron: Times of India (2025) en CBS-schatting voor Nederland.

Conclusie: Landen die investeren in preventie, gezonde voeding en verbondenheid bereiken niet alleen recordleeftijden, maar bewijzen ook: langer leven begint bij een gezonde samenleving.