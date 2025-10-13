ECONOMIE
Topman Saudi Aramco: wereldwijde olievraag blijft sterk

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 12:22
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde vraag naar olie blijft dit jaar en ook volgend jaar sterk, vooral dankzij de vraag van opkomende markten. Dat heeft topman Amin Nasser van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco gezegd op een energieconferentie in Londen. Hij wees daarbij onder meer op de groeiende bevolking en stijgende levensstandaarden in opkomende landen waardoor de vraag naar olie toeneemt.
Saudi-Arabië is 's werelds grootste exporteur van olie. Volgens Nasser ligt de Saudische productie nu op de maximale capaciteit van 12 miljoen vaten per dag (van 159 liter). Hij verwacht dat de wereldwijde vraag dit jaar en volgend jaar met 1,2 miljoen tot 1,4 miljoen vaten per dag zal groeien.
"We hebben er vertrouwen in dat de vraag zal blijven toenemen", aldus de bestuursvoorzitter op het Energy Intelligence Forum in Londen. De marktfundamenten zijn sterk, aldus Nasser die eraan toevoegde dat Saudi Aramco ook flinke groei verwacht van de vraag naar aardgas.
