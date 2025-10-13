Dat ging maar net goed: Ryanair-vliegtuig had nog voor 6 minuten brandstof

Ryanair doet er alles aan om zo goedkoop mogelijk te vliegen. Besparen op brandstof hoort daar ook bij. Maar dat ging dus onlangs bijna mis. Een vliegtuig dat niet in Schotland kon landen vanwege slecht weer had nog voor zes minuten brandstof toen het voet aan de grond zette in Manchester.

De piloot moest op 3 oktober de landing op vliegveld Prestwick bij Glasgow drie keer afbreken door het slechte weer. Daarna week het toestel, afkomstig uit Pisa, uit naar Manchester. Daar maakte de piloot een noodlanding. Op een foto van het technisch logboek met vluchtgegevens is te zien dat er toen nog maar voor 6 minuten aan brandstof in de tank zat. Dat ontdekte Britse krant The Guardian. "Deze gebeurtenis komt enorm dicht bij een dodelijk ongeval", zegt een piloot in de krant.

Een Ryanair-woordvoerder laat weten dat het voorval wordt onderzocht. "Ryanair heeft dit gemeld bij de bevoegde autoriteiten. Aangezien dit momenteel onderwerp is van een lopend onderzoek waaraan we volledig meewerken, kunnen we geen commentaar geven."

De Boeing 737-800 landde uiteindelijk met tien uur vertraging in Glasgow. Er konden 189 passagiers in. Het is niet bekend hoeveel er daadwerkelijk in het vliegtuig zaten.