Dit is wat covid met de zaadcellen van muizen doet

Mannelijke muizen die covid doormaakten, kregen nakomelingen met verhoogde angstklachten. En dat terwijl die jongen nooit zelf besmet waren.

Australische onderzoekers hebben volwassen mannetjesmuizen met een voor muizen aangepaste variant van covid geïnfecteerd. De dieren verloren gewicht en vertoonden alle typische ziekteverschijnselen. Vier weken later, toen ze volledig hersteld en niet meer besmettelijk waren, paarden de onderzoekers hen met gezonde vrouwtjes.

De nakomelingen van de dieren vertoonden duidelijk meer angstgedrag dan muizen van vaders die nooit geïnfecteerd waren. In verschillende tests bleven de jongen beduidend langer weg uit open, verlichte ruimtes. Dat zijn klassieke tekenen van verhoogde angst bij knaagdieren. Dit gold voor zowel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen.

Hoe kan dat?

Maar hoe kan een infectie van de vader invloed hebben op het gedrag van zijn jongen? De onderzoekers ontdekten dat de infectie het profiel van kleine RNA-moleculen in het sperma veranderde. Deze moleculen spelen een rol bij het aan- en uitzetten van genen tijdens de vroege ontwikkeling van een embryo.

Om te bewijzen dat deze RNA's daadwerkelijk verantwoordelijk waren voor het effect, deden de wetenschappers een proef. Ze isoleerden het RNA uit het sperma van geïnfecteerde muizen en injecteerden dit in bevruchte eicellen van gezonde muizen. Ook deze nakomelingen vertoonden verhoogd angstgedrag.

Ook bij mensen?

De onderzoekers maken wel meteen duidelijk dat dit een experiment op muizen is. Of covid-infecties bij mensen vergelijkbare effecten hebben op hun toekomstige kinderen, moet nog worden onderzocht. Maar aangezien honderden miljoenen mannen het virus hebben gedragen, is het volgens de onderzoekers urgent om dit verder uit te zoeken.