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Nog een papierfabriek in Eerbeek in problemen, CNV 'overrompeld'

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 11:54
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EERBEEK (ANP) - Papierfabriek Folding Boxboard in het Gelderse Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Vakbond CNV is "volkomen overrompeld" door het nieuws. Eerder sloten in Eerbeek twee andere papierfabrieken de deuren.
Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Folding Boxboard wil verder geen toelichting geven op de stap. De aanvraag voor uitstel van betaling volgt volgens CNV op een faillissementsaanvraag van een zusterbedrijf in Duitsland.
"De teloorgang van de plaatselijke papierindustrie is slecht nieuws voor de hele gemeenschap en voor de hele regio", stelt CNV-bestuurder Kaj Gründemann. Volgens de vakbond werken er ongeveer 220 mensen bij de fabriek, die vouwkarton produceert voor onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.
"Niet te geloven hoe snel het hier bergafwaarts is gegaan", aldus Gründemann. In mei ging papierfabriek Coldenhove failliet. Drie jaar geleden sloot de fabriek van Stora Enso.
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