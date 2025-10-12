Nog geen cao-overeenstemming tussen sjorders en werkgevers

ROTTERDAM (ANP) - Vakbond FNV is nog niet tot een akkoord gekomen met de bedrijven ILS en Matrans over een nieuwe cao voor sjorders, laat vakbondsbestuurder Niek Stam weten. De twee partijen zaten zondag weer om tafel voor onderhandelingen. Sinds woensdag staken sjorders omdat ze ontevreden zijn over het loonbod van de werkgevers.

Tijdens een rechtszaak over die staking kwamen FNV en een groep belangenbehartigers voor de transport- en havensector tot een compromis. Sjorders, die containers vastzetten of losmaken in de haven, staken zondag nog. Van maandagochtend tot vrijdagochtend worden de acties opgeschort. Ondernemersorganisaties stapten naar de rechter omdat ze de gevolgen van de staking te groot vonden.

Volgens Stam gaan de gesprekken dinsdag weer verder. FNV eist een loonsverhoging van 6,5 procent bovenop de automatische compensatie voor de inflatie die in de haven gebruikelijk is. ILS en Matrans willen zo ver niet gaan en wijzen erop dat de lonen de afgelopen vier jaar ongeveer een kwart zijn gestegen.