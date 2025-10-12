ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog geen cao-overeenstemming tussen sjorders en werkgevers

Economie
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 15:11
anp121025085 1
ROTTERDAM (ANP) - Vakbond FNV is nog niet tot een akkoord gekomen met de bedrijven ILS en Matrans over een nieuwe cao voor sjorders, laat vakbondsbestuurder Niek Stam weten. De twee partijen zaten zondag weer om tafel voor onderhandelingen. Sinds woensdag staken sjorders omdat ze ontevreden zijn over het loonbod van de werkgevers.
Tijdens een rechtszaak over die staking kwamen FNV en een groep belangenbehartigers voor de transport- en havensector tot een compromis. Sjorders, die containers vastzetten of losmaken in de haven, staken zondag nog. Van maandagochtend tot vrijdagochtend worden de acties opgeschort. Ondernemersorganisaties stapten naar de rechter omdat ze de gevolgen van de staking te groot vonden.
Volgens Stam gaan de gesprekken dinsdag weer verder. FNV eist een loonsverhoging van 6,5 procent bovenop de automatische compensatie voor de inflatie die in de haven gebruikelijk is. ILS en Matrans willen zo ver niet gaan en wijzen erop dat de lonen de afgelopen vier jaar ongeveer een kwart zijn gestegen.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

Scherm­afbeelding 2025-10-11 om 17.50.05

Wilders vindt het te eng om aan debatten mee te doen. Of is dat een smoesje?

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

75df036c

Huizenprijzen EU-hoofdsteden: Amsterdam koploper

Loading