Protest tegen racisme voorbij, demonstranten verlaten plein

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 15:09
AMSTERDAM (ANP) - De demonstratie tegen racisme en fascisme in Amsterdam is afgelopen. Enkele honderden mensen waren zondagmiddag samengekomen op het Jonas Daniël Meijerplein in de hoofdstad. Na de laatste spreker verlieten de eerste betogers het plein. Organisatoren riepen op om "niet alleen terug te lopen met herkenbare uitingen, uit veiligheidsoverwegingen".
Het protest was een tegengeluid naar het anti-immigratieprotest op het Museumplein in Amsterdam. Een spreekster noemde die demonstratie een haatfestijn. Een andere spreker zei dat fascisten niet welkom zijn in Amsterdam. De demonstranten riepen vervolgens "toen niet, nu niet, nooit meer fascisme".
De anti-racismebetogers zagen af van een plan om naar de Dam in het centrum van Amsterdam te lopen. Daar wilden de organisatoren van het protest tegen immigratie eerst demonstreren.
