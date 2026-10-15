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Nog lege schappen in Albert Heijn-winkels door Nederland

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - In verschillende Albert Heijn-vestigingen in Nederland zijn donderdag nog lege schappen te zien van verse producten, zoals groente en fruit. Wel lijkt het erop dat er weer meer wordt bijgevuld, nu het herstel van de leveringen aan supermarkten is ingezet.
De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer operationeel. AH zei woensdagavond ook in een update "voornemens" te zijn om de normale levering van alle versproducten aan winkels te hervatten. Met de levering van houdbare producten aan winkels werd eerder al begonnen.
In een Albert Heijn in Vlaardingen waren van sommige groente en fruit, zoals citroenen en bloemkolen, nog lege schappen te zien. Wel waren medewerkers druk bezig met het aanvullen van verse producten, zag een ANP-verslaggever. Ook in een filiaal in Schiedam was het aanbod van sommige groente- en fruitsoorten gering, maar werden er weer verschillende versproducten, zoals voorgesneden groenten, aangevuld. In een vestiging in Bergen op Zoom waren sommige producten ook nog niet verkrijgbaar.
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