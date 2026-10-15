Idioot idee van Trump: VS willen dat Europa bevroren miljarden Rusland afstaat

De Verenigde Staten hebben opnieuw voorgesteld dat Europese landen miljarden euro's aan bevroren tegoeden van de Russische centrale bank afstaan. De VS zouden die willen gaan beheren om zo de onderhandelingen met Rusland over een einde aan de oorlog op gang te brengen, meldt de Financial Times.

De Amerikaanse bemiddelaars Steve Witkoff en Jared Kushner opperden het plan volgens de Britse zakenkrant afgelopen weekend bij besprekingen met Oekraïne, Rusland, Europa en de NAVO in Miami. De ongeveer 260 miljard euro die Europa na de Russische invasie van Oekraïne vastzette, geldt als een van de belangrijkste troeven die Europa in onderhandelingen met Rusland heeft. De VS proberen momenteel het Kremlin tot vredesoverleg over te halen door het te paaien met zakendeals en andere samenwerking.

Europese onderhandelaars in Miami hebben het plan afgewezen, hoort de FT van ingewijden. "Over onze lijken", zei de Poolse buitenlandminister Radosław Sikorski maandag.