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Jetten roept EU-leiders op meer hulp aan Oekraïne te geven

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten roept alle EU-regeringsleiders op meer te doen om Oekraïne te ondersteunen. Het moet gaan om onder meer financiële en militaire steun. Veel Europese landen blijven achter in hun hulp aan Oekraïne, zei Jetten voor het begin van de EU-top tegen de internationale pers. "Laten we dus een tandje bijzetten."
"Zorg ervoor dat zij deze zinloze oorlog kunnen winnen", zei Jetten.
Hij haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin. "Er is maar één reden waarom deze zinloze aanvalsoorlog voortduurt: omdat Poetin daarvoor kiest", zei Jetten. "Hij is degene die een einde kan maken aan deze oorlog door onderhandelingen te starten voor een rechtvaardige en duurzame vrede. Zolang hij dat niet doet, moeten de Oekraïners zichzelf verdedigen en daarmee ook de Europese waarden."
Nederland staat "​​schouder aan schouder met de Oekraïners", voegde de premier daaraan toe. Nederland is een van de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne geeft.
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