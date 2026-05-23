Nog meer olieboorplatforms actief in VS door hoge olieprijzen

HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten neemt steeds verder toe, aangejaagd door de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de grote oliedienstverlener Baker Hughes steeg dat aantal afgelopen week met tien platforms naar 425. Dat is de sterkste wekelijkse toename in meer dan vier jaar tijd.

Daarmee is er sprake van de vierde week op rij dat het aantal actieve olieboorplatforms toeneemt. Door de hoge olieprijzen worden projecten winstgevender en dat stuwt de groei. Baker Hughes had al verwacht dat er meer geïnvesteerd zou worden in productie door Amerikaanse oliemaatschappijen vanwege de oorlog.

Het gaat met name om meer platforms in het olierijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Daar vindt schaliewinning plaats waarbij olie uit gesteente wordt gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten. Het Permian Basin is de grootste olieproductielocatie van de VS.