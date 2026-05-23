Titelhouder Oklahoma City neemt leiding in play-offs tegen Spurs

SAN ANTONIO (ANP/RTR/BELGA) - Oklahoma City Thunder heeft in de finale in de Western Conference in de NBA tegen San Antonio Spurs de leiding genomen. De regerend kampioen won de derde wedstrijd in San Antonio met 123-108 en staat nu met 2-1 voor.

San Antonio maakte de eerste 15 punten van de wedstrijd en leek daarmee op weg naar een ruime overwinning. Oklahoma City-coach Mark Daigneault deed echter snel een beroep op zijn reserves en zij reageerden direct, met Alex Caruso, Jared McCain, Cason Wallace en Jaylin Williams. Zij zorgden ervoor dat het duel alsnog een andere wending nam.

Shai Gilgeous-Alexander was met 26 punten topscorer aan de kant van Oklahoma City, gevolgd door McCain met 24 en Williams met 18. Bij de Spurs was Victor Wembanyama ook goed voor 26 punten.

Zondag treffen beide ploegen elkaar opnieuw in San Antonio. Wie als eerste vier keer wint, gaat door naar de finale tegen de winnaar van de Eastern Conference. Dat wordt Cleveland Cavaliers of New York Knicks. De Knicks wonnen de eerste twee duels.