Nog onduidelijk of Odido nalatig was bij lek, zeggen claimexperts

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 16:10
DEN HAAG (ANP) - Het is volgens experts nog te vroeg om te zeggen of een eventuele massaclaim tegen Odido na het datalek succesvol kan zijn. Eerst moet gekeken worden of de telecomprovider wel nalatig is geweest en hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, zeggen zij.
Donderdag werd bekend dat Odido niet van plan is losgeld te betalen aan de criminele hackersgroep die miljoenen klantgegevens stal van het bedrijf. Daarbij werden onder meer adressen, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren buitgemaakt, waarvan een deel inmiddels beland zou zijn op het dark web.
Stef Smit, directeur bij claimorganisatie Consumentenclaim, "volgt de zaak op de voet". Om een massaclaim te starten, moet onder meer worden bepaald of een partij aansprakelijk is en of mensen schade hebben geleden. Bij Odido staat dat zeker nog niet vast, benadrukt Smit. Onderzoek van autoriteiten zou daarover meer uitsluitsel kunnen geven.
