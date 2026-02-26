Rechter zet tijdelijk streep door extremisme-oormerk AfD

KEULEN (ANP/RTR) - De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV mag Alternative für Deutschland (AfD) tot nader order niet aanmerken en behandelen als extremistisch. Dat heeft een rechter in Keulen bepaald in een voorlopige uitspraak, nadat de AfD eerder een zaak was begonnen tegen het oormerk.

De dienst classificeerde de partij in mei als extremistisch, waarmee het meer bevoegdheden kreeg om de partij in de gaten te houden. Critici binnen en buiten de politiek zagen in die stap aanleiding om op te roepen dat de partij verboden moest worden, of haar te bestempelen als antidemocratisch.

Volgens de rechter zijn er wel degelijk antidemocratische tendensen te zien binnen de AfD, maar is dit niet afdoende om te stellen dat de AfD "zodanig verandert dat een anticonstitutionele lijn wordt ingezet", citeert Tagesspiegel.

De maatregel geldt totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Die kan vervolgens nog hogerop worden aangevochten.