Nog steeds geen PostNL-pakketten naar de VS: situatie ongewijzigd

DEN HAAG (ANP) - PostNL verstuurt nog steeds geen pakketten naar de Verenigde Staten door nieuwe Amerikaanse regels, die vrijdag zijn ingegaan. "De situatie is ongewijzigd", laat een woordvoerder van het post- en pakketbedrijf weten. Voorheen hoefden er geen invoerkosten betaald te worden voor pakjes en pakketten tot 800 dollar, maar die vrijstelling is vervallen. Nu moeten over alle pakjes en pakketten die de VS binnenkomen invoerkosten betaald worden.

"De uitvoerbaarheid van deze wetswijziging blijft achter. Tot op heden geeft de Amerikaanse douane geen duidelijkheid over de manier waarop deze pakketten de Verenigde Staten wel in zouden mogen", aldus PostNL, dat hierom sinds afgelopen zaterdag de verzending van pakketten naar de VS tijdelijk heeft gestaakt.

Andere Europese postbedrijven hebben vergelijkbare maatregelen aangekondigd. Ze zijn in gesprek met de United States Postal Service (USPS) om duidelijkheid te krijgen en tot een oplossing te komen. Die is er nog niet, volgens PostNL.