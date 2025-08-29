ECONOMIE
Oostenrijk beveelt YouTube gebruikers toegang te geven tot data

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 13:31
anp290825136 1
WENEN (ANP/AFP) - De Oostenrijkse datatoezichthouder DSB heeft YouTube opgedragen gebruikers toegang tot hun persoonlijke gegevens te verlenen als zij daarom vragen. Dat gebeurde na klachten van de Oostenrijkse privacygroep noyb. Die beweert dat YouTube zich niet aan de Europese regels houdt.
De klachten werden in 2019 ingediend namens een Oostenrijkse gebruiker bij de datawaakhond. De DSB heeft vrijdag aan persbureau AFP bevestigd dat hij "een beslissing heeft genomen... tegen Google LLC (YouTube)" met betrekking tot de door noyb naar voren gebrachte zaak. Google is de eigenaar van YouTube.
Volgens noyb moeten gebruikers volgens Europese regels weten hoe bedrijven hun gegevens opslaan en gebruiken. De organisatie stelt dat Google de procedure meermaals heeft vertraagd, onder andere door te beweren dat het verzoek van de gebruiker niet nauwkeurig genoeg was. De beslissing van de DSB noemt noyb "een overwinning".
