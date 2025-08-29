ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zandvoort biedt F1-fans met visuele beperking speciaal commentaar

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 12:57
anp290825132 1
ZANDVOORT (ANP) - Racefans met een visuele beperking kunnen de Formule 1 in Zandvoort vrijdag tijdens de vrije trainingen voor het eerst op speciale wijze volgen. Ze worden via de officiële app van de GP van speciaal commentaar voorzien. Dit past volgens een woordvoerder in het beleid van de organisatie om zoveel mogelijk toeschouwers te bedienen. De organisatie heeft geen idee hoeveel mensen van de dienst gebruik zullen maken.
Mensen met een visuele beperking kunnen tijdens het hele raceweekend vanaf iedere plek op het circuit van de dienst gebruikmaken. Speciale commentatoren doen op de momenten dat er iets op het circuit gebeurt via Dutch GP Radio verslag. Daarbij wordt op een beschrijvende manier duidelijk gemaakt wat er voor de toeschouwers te zien is. Dat zal op vrijdag tijdens de eerste vrije trainingen het geval zijn. De eerste vrije training begon om 12.30 uur.
Op Zandvoort is er al langer speciale aandacht voor toeschouwers met beperkingen. Zo is er een rolstoelplek met tweehonderd plaatsen. Ook is er vlak naast het circuit een prikkelarme ruimte waar mensen geen last hebben van het geluid.
Op vrijdag staan twee vrije trainingen op het programma, op zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie en op zondag wordt vanaf 15.00 uur de race verreden. In 2026 vindt de voorlopig laatste GP van Zandvoort plaats.
Vorig artikel

Topman luchthaven Maastricht naar Luchtverkeersleiding Nederland

POPULAIR NIEUWS

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

rhnull_golden_blood_type

Wat is Golden Blood en waarom is het zo schaars?

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil