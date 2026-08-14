Noodlijdende bussenbouwer Ebusco twijfelt over voortbestaan

DEURNE (ANP) - De elektrische bussenfabrikant Ebusco kampt nog altijd met financiële problemen. Het bedrijf meldt bij zijn halfjaarresultaten dat inspanningen om de situatie te verbeteren "betekenisvolle vooruitgang" laten zien, maar dat de financiële positie van Ebusco "sterk beperkt" blijft. Dit maakt het volgens Ebusco onzeker of het zijn bedrijfsactiviteiten nog wel kan blijven voortzetten.

Maandag maakte Ebusco nog bekend een belangrijke opdracht uit Duitsland voor de levering van 23 bussen te hebben verloren. Het openbaarvervoerbedrijf van de stad Potsdam beëindigde het contract, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. Ebusco heeft de leveringsdata herhaaldelijk uitgesteld en kon de naleving van de door hen genoemde data niet meer geloofwaardig garanderen, stelde de Duitse klant.

Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant uit Deurne eerder al in financiële problemen.