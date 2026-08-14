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De Jong strandt in eerste ronde tennistoernooi Cincinnati

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 22:18
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CINCINNATI (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het masterstoernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 106 van de wereldranglijst verloor in twee sets van de Amerikaan Alex Michelsen: 6-4 6-4.
Michelsen is de nummer 41 van de ATP-ranking. De Amerikaan won op 1-1 in de eerste set de opslagbeurt van De Jong. Dat was genoeg om de set binnen te halen. In de tweede set deed hij dat opnieuw. De Jong kreeg op 4-3 nog twee breakpoints om de stand gelijk te trekken, maar kon niet toeslaan. Op 5-4 serveerde Michelsen voor de partij en benutte hij zijn eerste matchpoint.
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