Noodlijdende bussenmaker Ebusco mag leningen omzetten in aandelen

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 16:33
DEURNE (ANP) - De noodlijdende bussenfabrikant Ebusco heeft een belangrijke stap gezet in de jacht op meer financiële mogelijkheden. De aandeelhouders gingen op een buitengewone vergadering akkoord met het omzetten van leningen in aandelen. Een van de twee geldschieters heeft al aangegeven daarvan gebruik te willen maken, waardoor er aan minder betalingsverplichtingen hoeft te worden voldaan.
De andere geldschieter, die eerder eveneens een lening vanuit een bank overnam, heeft nog niet gezegd het verschuldigde bedrag om te willen zetten in aandelen. Hiervoor is later alsnog een mogelijkheid, laat een woordvoerster van de beursgenoteerde onderneming uit Deurne weten.
De instemming was belangrijk voor Ebusco, dat nog altijd op zoek is naar meer geld om te overleven. Vrijdag maakte de onderneming bekend dat de omzet over de eerste helft van dit jaar opnieuw flink is gedaald. Wel is het gelukt om het nettoverlies te verkleinen.
ANP-523147478

