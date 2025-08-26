ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noors staatsfonds stapt uit machinebouwer Caterpillar om Israël

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:13
anp260825061 1
OSLO (ANP/AFP/RTR) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft zijn belang in de Amerikaanse machinebouwer Caterpillar verkocht, omdat de graafmachines en bulldozers van het bedrijf gebruikt zouden worden door het Israëlische leger voor sloopwerkzaamheden in de Palestijnse gebieden. Volgens het fonds draagt Caterpillar daardoor bij aan mensenrechtenschendingen. Ook worden vijf Israëlische banken in de ban gedaan.
Het fonds heeft nu een aandelenbelang van bijna 1,2 procent in Caterpillar verkocht. Dat belang had eind juni een waarde van ongeveer 2,1 miljard dollar. De verkoop volgt op een advies van de ethische commissie van het grootste staatsfonds ter wereld, dat een beheerd vermogen van in totaal bijna 2 biljoen dollar heeft.
Volgens het fonds worden de machines van Caterpillar door de Israëlische autoriteiten gebruikt voor "omvangrijke en onwettige vernietiging" van Palestijnse bezittingen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.
Vorig artikel

Alcaraz begint met overtuigende zege en nieuw kapsel aan US Open

Volgend artikel

Topman Vattenfall Nederland stapt over naar Eneco

POPULAIR NIEUWS

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

Schermafbeelding 2025-08-25 144327

Jean-Paul uit B&B Vol liefde gespot in Amsterdam met deze vrouw

STScI-01EVST1KQK0K9H9DKHS13XT6F3

NASA deelt adembenemende video van ster die zichzelf opblaast