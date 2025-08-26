Noors staatsfonds stapt uit machinebouwer Caterpillar om Israël

OSLO (ANP/AFP/RTR) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft zijn belang in de Amerikaanse machinebouwer Caterpillar verkocht, omdat de graafmachines en bulldozers van het bedrijf gebruikt zouden worden door het Israëlische leger voor sloopwerkzaamheden in de Palestijnse gebieden. Volgens het fonds draagt Caterpillar daardoor bij aan mensenrechtenschendingen. Ook worden vijf Israëlische banken in de ban gedaan.

Het fonds heeft nu een aandelenbelang van bijna 1,2 procent in Caterpillar verkocht. Dat belang had eind juni een waarde van ongeveer 2,1 miljard dollar. De verkoop volgt op een advies van de ethische commissie van het grootste staatsfonds ter wereld, dat een beheerd vermogen van in totaal bijna 2 biljoen dollar heeft.

Volgens het fonds worden de machines van Caterpillar door de Israëlische autoriteiten gebruikt voor "omvangrijke en onwettige vernietiging" van Palestijnse bezittingen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.